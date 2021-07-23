وادي شهدان يحاصر 8 قرى في صبيا

في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان لليلة البارحة وهطول كمية كبيرة من الأمطار على المرتفعات الجبلية وخصوصا محافظة هروب؛ قطع وادي شهدان الطريقين الرابطين بين 35 قرية تابعة لساحل قوز الجعافرة ومحافظة صبيا، وحاصر ودهم 8 قرى ساحلية.

أم الشباقا

شهد الطريق المار من قرية أم الشاباقا والرابط محافظة صبيا بالقرى التابعة لمحافظة بيش وجزء من مدينة صبيا انقطاعا بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي شهدان.

وأدى جريان الوادي إلى تلفيات كبيرة في الطريق مما جعل الدفاع المدني يمنع دخول أو خروج المركبات من نفس الطريق.

الدفاع المدني

داهم السيل المار بجوار قرية العدايا السد الترابي المعمول جنوب شرقي القرية لصد السيل، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه مما أدى إلى قطع الحركة المرورية في جنوب القرية ومداهمة عدد من البيوت دون أي خسائر في الأرواح؛ وقال عدد من المواطنين لـ«دوت الخليج» إنهم فوجئوا بمداهمة السيل مما اضطرهم للخروج من منازلهم، وفي ظل عدم اكتمال مشروع كوبري قوز الجعافرة الرابط بين 35 قرية منها قرية العدايا بمحافظة صبيا اضطر المارة لسلوك طريق الساحل المار من قرية جريبة مباشرة إلى التقاطع المؤدي لمدينة صبيا.

القرى السبع

حاصر وادي شهدان 8 قرى وشملت: حلة عطية، وحلة مروعي، والجمالة، والعدايا، والبتارية، والهدوي، وقرية العسيلة، ورصدت «دوت الخليج» تواجد الدفاع المدني على مشارف الأخيرة تحسباً لمداهمة السيل للقرى المجاورة لقرية العدايا، كما وضعت حواجز لمنع عبور السيارات من المواقع المحتمل مداهمة السيل لها وتم إبعاد المتنزهين وهواة ممارسة رياضة المشي على طريق قرية الحقاوية، وأغلقت بلدية صبيا بالتعاون مع المرور طريق الملك فهد من أجل شفط ونقل المياه المتراكمة في حي المحمدية للجهة المقابلة التي تعتبر أرضا فضاء.

من جانبهم أبدى عدد من المواطنين عن قلقهم عن المكان الذي قررت البلدية إفراغ المياه فيه وخوفهم من تحوله إلى بؤرة وباء محتملة لتكاثر الباعوض.