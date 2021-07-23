إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في معجون طماطم

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر المنفذ.

وكشفت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ الحديثة عبارة كراتين من «معجون الطماطم»، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب «معجون الطماطم»، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية.

يُذكر أن الهيئة تمكنت في أواخر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 4.5 ملايين حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية «برتقال» وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.