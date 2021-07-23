الرياض والشرقية تسجلان 474 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1383

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (1160) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (496810) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10742) حالة من بينها (1383) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (515963) حالة، توفي منهم (8141) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1247) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: الرياض 263، المنطقة الشرقية 211، مكة المكرمة 209، عسير 157، جازان 90، القصيم 73، المدينة المنورة 68، حائل 55، نجران 51، الحدود الشمالية 24.

كما تم تسجيل 21 حالة في منطقة الباحة و19 حالة في منطقة تبوك فيما كانت أقل الحالات في منطقة الجوف بواقع 6 حالات فقط.



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