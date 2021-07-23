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شكرا لقرائتكم الرياض والشرقية تسجلان 474 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1383 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض والشرقية تسجلان 474 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1383
إجمالي المصابين 515963 توفي منهم 8141
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (1160) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (496810) حالات.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10742) حالة من بينها (1383) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (515963) حالة، توفي منهم (8141) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1247) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: الرياض 263، المنطقة الشرقية 211، مكة المكرمة 209، عسير 157، جازان 90، القصيم 73، المدينة المنورة 68، حائل 55، نجران 51، الحدود الشمالية 24.
كما تم تسجيل 21 حالة في منطقة الباحة و19 حالة في منطقة تبوك فيما كانت أقل الحالات في منطقة الجوف بواقع 6 حالات فقط.
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