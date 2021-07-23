السعودية | بعد 120 ساعة.. هكذا استيقظ مشعر "منى" ثالث أيام التشريق

شكرا لقرائتكم بعد 120 ساعة.. هكذا استيقظ مشعر "منى" ثالث أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد 120 ساعة عاشتها مدينة الأيام البيضاء "منى" ستطفئ اليوم الجمعة أنوارها بعد أيام من الحركة الدؤوبة على مدار الساعة، ملئت سماؤها بالضوء والنور وضجت بأصوات تلبية الحجاج.

واستيقظ الحجاج صباح اليوم وهم يودعون مشعر "منى"، بعد أن أتموا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وتمكنوا في هدوء من رمي الجمرات في آخر أيام التشريق.

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وودع حجاج بيت الله الحرام اليوم، المشاعر المقدسة، بعد أن أتموا مناسك حجهم بطواف الوداع، شاكرين الله أن اصطفاهم واختارهم لأداء هذه الفريضة لهذا العام، وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية عالية الدقة لضمان سلامتهم، رافعين أكف الضراعة بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما وجدوه من كريم الرعاية وتوفر جميع الخدمات أثناء أدائهم المناسك .

رمي الجمرات 2

أعمال نظافة "منى"

إلى ذلك، ستباشر آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لتنظيف مشعر منى، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بعد أن غادرها حجاج بيت الله الحرام.

كما خصصت الإدارة العامة للنظافة عدداً من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلّفات وتفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية وحاويات النفايات الموزعة.

وتشمل كذلك تفكيك عدد من المخيمات المؤقتة، وسط تواجد كبير لعناصر فِرق الأمانة وآليات النظافة.

ويشارك في حملة تنظيف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج نحو 2167 فرداً من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات، موزعين على المشاعر ويتم العمل على مدار 24 ساعة خلال فترة تواجد الحجيج في مناطق المشاعر المختلفة.