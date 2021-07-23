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يؤدي حجاج بيت الله الحرام في هذه الأثناء؛ طواف الوداع؛ والبالغ عددهم تقريباً 7 آلاف حاج؛ ممن لم يتعجلوا أمس ويغادروا مشعر منى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" من الجهات المعنية؛ فإن أعداد الحجاج الذين لم يتعجلوا 7 آلاف حاج من بين 60 ألف حاج، وقد قضوا ليلة الثالث عشر في مشعر منى وقاموا برمي الجمرات الثلاث اليوم؛ بينما غادر بقية الحجاج أمس منى وأكملوا مناسك الحج.
ويعتبر طواف الوداع هو آخر واجبات الحج الذي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبل سفره مباشرة ومغادرة العاصمة المقدسة.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 04:01 PM
من بين 60 ألف حاج غادر أغلبهم أمس.. إلى طواف الوداع آخر واجبات الحجلم يتعجلوا.. 7 آلاف حاج يتهيأون لمغادرة مكة بعد قضاءهم ليلة الـ13 بمنى
يؤدي حجاج بيت الله الحرام في هذه الأثناء؛ طواف الوداع؛ والبالغ عددهم تقريباً 7 آلاف حاج؛ ممن لم يتعجلوا أمس ويغادروا مشعر منى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" من الجهات المعنية؛ فإن أعداد الحجاج الذين لم يتعجلوا 7 آلاف حاج من بين 60 ألف حاج، وقد قضوا ليلة الثالث عشر في مشعر منى وقاموا برمي الجمرات الثلاث اليوم؛ بينما غادر بقية الحجاج أمس منى وأكملوا مناسك الحج.
ويعتبر طواف الوداع هو آخر واجبات الحج الذي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبل سفره مباشرة ومغادرة العاصمة المقدسة.
، لم يتعجلوا.. 7 آلاف حاج يتهيأون لمغادرة مكة بعد قضاءهم ليلة الـ13 بمنى ،
المصدر : الخليج 365
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