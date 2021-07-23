- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على عسير والباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد : أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على عسير والباحة
رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
توقعات الأرصاد لطقس الباحة
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار