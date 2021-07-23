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الأرصاد : أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على عسير والباحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

الأرصاد : أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على عسير والباحة

رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

توقعات الأرصاد لطقس الباحة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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