، هطولات وزوابع على القنفذة ومراكزها.. أودية تسيل وتحذير من "المدني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما لا تزال سواحل جنوب المحافظة تشهد أمطارًا غزيرة و"الأجواء غائمة"

لا تزال محافظة القنفذة ومعظم المراكز الجنوبية والشمالية والشرقية التابعة لها، تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، وكذلك بنشاط في الرياح السطحية على بعض المراكز، ومنذ ساعات الفجر وحتى الساعة؛ حيث سالت على إثر هذه الأمطار الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وقد شهد عدد من مراكز محافظة القنفذة أمطارًا متفرقة يوم أمس الخميس، فيما لازالت تشهد الآن عدة مراكز ساحلية جنوب محافظة القنفذة هطول أمطار رعدية غزيرة.



هذا ولا تزال الأجواء غائمة في الأغلب وتوحي بالمزيد من بوادر الخير، حسب ما جاء في الموقع الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم وببقاء الفرصة المهيأة لتكون سحب رعدية.



من جانبها، أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم المجازفة بقطعها مهما كان منسوب المياه، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.