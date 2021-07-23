محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 02:43 PM تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في الرؤية على الباحة "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في الرؤية على الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدن في الرؤية على الباحة ،

المصدر : الخليج 365

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