محمد بن مسعود - الدمام - مخبَّأة في إرسالية "معجون طماطم" تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاجون.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": وُجدت الكميات مخبَّأة في إرسالية "معجون طماطم" وردت عبر منفذ الحديثة. 23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 02:37 PM مخبَّأة في إرسالية "معجون طماطم" إحباط محاولتَي تهريب مليوني حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة إحباط محاولتَي تهريب مليوني حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاجون.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": وُجدت الكميات مخبَّأة في إرسالية "معجون طماطم" وردت عبر منفذ الحديثة. الكلمات المفتاحية ، إحباط محاولتَي تهريب مليوني حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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