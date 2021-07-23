كبار العلماء: ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية قاد لنجاح موسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح حج هذا العام 1442 هـ في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة في موسم حج هذا العام.

كبار العلماء تشيد بجهود الأجهزة الحكومية

وتكللت هذه الجهود – ولله الحمد – بإقامة شعيرة الحج في ظروف آمنة وصحية، مما يستدعي شكر الله تعالى ثم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

سائلين الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجزي خيرًا جميع القطاعات الحكومية التي شاركت في إنجاح خطة حج هذا العام.

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