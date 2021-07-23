أمير الشرقية : جهود السعودية في موسم الحج محط إعجاب الجميع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام.

جهود الدولة في موسم الحج

وقال سموه “يشرفني أن أرفع لنظركم الكريم، باسمي وباسم أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة لمقامكم الكريم على نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمرارًا للنجاحات التي تتحقق سنويًا بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة”.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف سموه ” إني لأرفع لمقامكم الكريم هذه البرقية لأشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاتكم أيدكم الله، والتي كانت محط إعجاب الجميع، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بطمأنينةٍ وراحة ولله الحمد، في ظل ما يشهده الحجاج ولله الحمد في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في الخدمات المقدمة لهم، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكنوا من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة”.

كما رفع سموه برقية مماثله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها “.

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