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رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال: نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس قدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجيج وتيسير أدائهم مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.
وعبّر "المعجب"؛ عن خالص شكره للحكومة الرشيدة، لدعمها غير المحدود للنيابة العامة ومنسوبيها ولجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:47 PM
أكّد أنه عكس قدرات المملكة في مواجهة التحديات كافةالنائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال: نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس قدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجيج وتيسير أدائهم مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.
وعبّر "المعجب"؛ عن خالص شكره للحكومة الرشيدة، لدعمها غير المحدود للنيابة العامة ومنسوبيها ولجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.
، النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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