، مفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الحج ،

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رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.
وأكّد حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على بذل الغالي والنفيس لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير الإمكانات كافة لراحة الحجاج، وأن ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة بكل طاقاتها لخدمة الحجاج مكّنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأشاد سماحته، بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
ودعا مفتي عام المملكة، الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبّل من حجاج بيت الله الحرام عباداتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:42 PM
أشاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونامفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الحج
رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.
وأكّد حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على بذل الغالي والنفيس لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير الإمكانات كافة لراحة الحجاج، وأن ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة بكل طاقاتها لخدمة الحجاج مكّنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأشاد سماحته، بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
ودعا مفتي عام المملكة، الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبّل من حجاج بيت الله الحرام عباداتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.
، مفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الحج ،
المصدر : الخليج 365
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