محمد بن مسعود - الدمام - و1412 حالة وفاة سجّلت البرازيل 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1412 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنه بلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 19523711 حالة إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 547016 شخصاً. والبرازيل لديها حالياً ثاني أعلى عددٍ من الوفيات بسبب الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عددٍ من حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند. 23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:22 PM و1412 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 سجّلت البرازيل 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1412 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنه بلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 19523711 حالة إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 547016 شخصاً. والبرازيل لديها حالياً ثاني أعلى عددٍ من الوفيات بسبب الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عددٍ من حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ،

المصدر : الخليج 365

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