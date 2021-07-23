محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية.. و"المدني" يحذّر نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً. بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:17 PM مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية.. و"المدني" يحذّر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرّمة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرّمة نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً. بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. الكلمات المفتاحية

، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرّمة ،

المصدر : الخليج 365

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