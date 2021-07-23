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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:16 PM
تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.. حتى الـ 10 مساءًتنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
، تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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