محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع. 23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:12 PM تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع. الكلمات المفتاحية ، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع ،

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