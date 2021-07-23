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" الأمر بالمعروف " تشارك المتسوقين فرحة العيد في الخرج"

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخرج أفراد المجتمع فرحة العيد خلال عملهم فترة الإجازة، حيث قام أعضاء الهيئة بإهداء المتسوقين هدايا أعدت لذلك.

يذكر أنه فرق الهيئة تقوم بعملها التوعوي والتوجيهي بشكل مكثف، مع مراعاة الاحترازات الوقائية لجائحة .

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة منطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، تحقيقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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