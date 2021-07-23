الأرصاد عن طقس الجمعة: رياح نشطة وأمطار رعدية بمناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد -في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الرياض، شروره، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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