«فلكية جدة»: «بدر الحج» سيزين سماء الوطن العربي الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - يُرصد بسماء الوطن العربي القمر في طور البدر يوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى، وثالث أيام التشريق؛ حيث سيكون مضاء بنسبة 99.7% بنور الشمس ومشاهداً طوال الليل.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن القمر سيظهر من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيكون حجمه الظاهري كبيرًا عندما يكون قريبًا من الأفق ولونه محمر برتقالي وسيكون مساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار لذلك لن يٌرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق، ذلك لأن القمر البدر في شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا جدًا جنوبًا على قبة السماء بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية.

وأشار إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل تقريبًا بشكل مائل نحو الجنوب، وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس السبت.

وأضاف أبوزاهرة: بشكل عام يمكن القول إن القمر سيكون بدرا طوال الليل، لكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها 180 درجة مقابل الشمس وسيحدث هذا صبيحة السبت 24 يوليو عند الساعه 05:36 صباحًا بتوقيت السعودية (02:36 صباحًا بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأفاد بأن هذا التوقيت من الشهر يعد مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعد فوهة تيخو أكثر الفوهات إشعاعًا.

وبين أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.