سيول تاريخية في السليل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت محافظة السليل في منطقة الرياض جريان الأودية والشعاب بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس وتواصلت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

سيول السليل تتواصل

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جريان السيول بشكل كبير شمال وجنوب وغرب المحافظة فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار أمطار الخير والبركة على مناطق واسعة من المملكة.

حالة الطقس اليوم

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض، شرورة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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