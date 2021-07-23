تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة والمدينة: أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ8 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

توقعات الأرصاد حول طقس المدينة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

حالة الطقس اليوم

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض، شرورة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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