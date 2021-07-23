المسند : الأمطار تشتد غزارة في اليوم الـ10 من حالة تروية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم رئيس لجنة تسميات أن تشتد غزارة الأمطار في اليوم العاشر من حالة تروية على عدد من المناطق.

توقعات حالة تروية

وقال المسند : اليوم 10 من حالة تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة، جنوبي منطقة الرياض وأجزاء من الربع الخالي بالإضافة إلى أجزاء من اليمن وعمان وربما الإمارات.

وتابع المسند : متوقع اليوم أن تتكرر غزارة الأمطار في جازان كما يوم أمس أو أشد، وعليه نأمل أخذ التوقعات على محمل الجد من الجهات ذات العلاقة.

حالة الطقس اليوم

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض، شرورة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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