منتزه الحبلة بأحد رفيدة يجذب السياح خلال عيد الأضحى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

شهد منتزه الحبلة جنوب غرب أحد رفيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك إقبالًا كبيرًا من الزوار من الأهالي والسياح القادمين من مناطق المملكة ومن الخارج لغرض السياحة تحت أجواء ممطرة والتي تشهدها المنطقة منذ أول أيام العيد.

مصطافون يشيدون بمتنزهات أحد رفيدة

وأشاد عدد من المصطافين بالسياحة الداخلية بمنتزهات محافظة أحد رفيدة ومنها منتزه الحبلة الشهير.

” متابعات الخليج 365 ” التقت بعدد من الزوار بمنتزه الحبلة حيث تحدث الزائر عمر مجرشي قائلًا: أتينا إلى هذا المكان السياحي الجميل وانبهرنا من جمال الطبيعة الخضراء والأجواء الممطرة التي يخالطها الضباب الجميل وحقيقة أدعو وأنصح بالسياحة الداخلية في منتزهات أحد رفيدة.

فولكلور شعبي وأناشيد في منتزه الحبلة

كما أدى الزوار بعض الأناشيد والفولكلور الشعبي تعبيرًا عن فرحتهم بأيام العيد واستمتاعهم بالأجواء والطبيعة الخلابة التي وجدوها.

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