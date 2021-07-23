مدير عام الجوازات يتفقد مركز عمليات 911 بمكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

قام معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد بن سليمان الطويان.

جولة مدير الجوازات

وأطلع الفريق اليحيى على أقسام المركز المختصة باستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وترحيلها للجهات ذات العلاقة بدقة وجودة عالية بعدة لغات مختلفة وآلية التعامل مع جميع الاتصالات المختلفة الواردة على مدار الساعة ومعالجتها في وقت قياسي.

جهود منسوبي مركز عمليات 911

وثمن معالي الفريق اليحيى الجهود المبذولة من قبل العاملين في المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، مشيداً بالإمكانيات المتاحة التي من شأنها المساهمة في تطور العمل بما يواكب التطلعات وفق الإجراءات الاحترازية، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين.

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