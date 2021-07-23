وزير الداخلية في برقية للملك سلمان : نفذنا خطة الحج بشكل تكاملي وباحترافية عالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1442 هـ.

برقية وزير الداخلية

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أدام الله عزكم.. أتشرف بأن أرفع للمقام الكريم باسمي ونيابة عن كافة المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام 1442هـ التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

كما يشرفني سيدي أن أتقدم للمقام الكريم بأسمى آيات العرفان على ما تقدمونه -رعاكم الله- لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن من رعاية كريمة وتوجيهات سديدة، وضعت سلامة وأمن الحاج أولاً، والتي أثمرت بفضل الله وتوفيقه عن نجاح موسم حج هذا العام رغم الظروف الاستثنائية العصيبة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراته على مستوى العالم.

خطط متكاملة

وتابع وزير الداخلية : سيدي.. تم بفضل الله وضع كافة الخطط، ( الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية) منذ وقت مبكر -أخذًا بالدروس المستفادة من موسم الحج الاستثنائي للعام الماضي 1441هـ-، وتنفيذها بشكل تكاملي وباحترافية عالية من قبل رجال الأمن بالمشاركة مع إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى وفق آلية دقيقة ومحكمة تضمنت إيضاح رحلة الحجاج بشكل شمولي، وإدارة حركتهم منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم؛ وذلك بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وبما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لمواجهة الجائحة حيث لم يشهد حج هذا العام -ولله الحمد- ما يعكر صفو الحجيج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.

وختامًا.. أسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه -حفظكم الله- من رعاية كريمة واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وسياستكم الحكيمة التي وضعت أمن وصحة الإنسان أولاً لينعم المسلمون بأداء مناسكهم في أجواء آمنة وصحية.. والله يحفظكم ويرعاكم.

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