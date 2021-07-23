الشيخ السند يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

ونوَّه معاليه، بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج، لا سيما في هذا الحج الذي جاء في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة كورونا، وذلك حرصًا من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الفريضة في أجواء آمنة صحيًا، وبما يحقق المتطلبات الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم، راجيًا من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

واختتم الشيخ السند تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء، وأن يحفظهما ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.