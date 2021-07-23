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الشيخ السند يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

الشيخ السند يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

وسط أجواء آمنة صحيًا بما يحقق المتطلبات الوقائية والإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض


رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام ١٤٤٢هـ.

جهود المملكة لإنجاح موسم الحج

ونوَّه معاليه، بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج، لا سيما في هذا الحج الذي جاء في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة ، وذلك حرصًا من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الفريضة في أجواء آمنة صحيًا، وبما يحقق المتطلبات الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم، راجيًا من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

 

واختتم الشيخ السند تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء، وأن يحفظهما ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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