شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعت أسرة الشملان وعدد من النخب الثقافية، الكاتبة والأديبة شريفة الشملان، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت منيرة الشملان نجلة الراحلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله ورحمته ارتقت امي وحبيبتي شريفة الشملان الى رحمة الله تعالى، استودعها الله الذي لا تضيع ودائعه، رحمها الله رحمة واسعة وكتبها من الصديقين وجبرنا في مصابنا ورزقها الفردوس الأعلى.

وكانت الابنة نشرت يوم السبت الماضي، مقالاً في صحيفة ”الجزيرة“ المحلية، التي تنشر فيها والدتها مقالاً أسبوعياً، كشفت فيه عن معاناة والدتها ووالدها عبدالله الشملان من تداعيات كورونا، قبل أن تعلن وفاتها مساء الأربعاء.

يشار أن شريفة الشملان حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصحافة من كلية الآداب، وتدرجت في المناصب من أخصائية اجتماعية حتى وصلت إلى منصب مدير عام الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية، كما أسست الشملان مكتب حقوق الإنسان النسائي بفرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية وعملت به لثلاث سنوات.

وشاركت الراحلة في العديد من البحوث والدراسات، منها التعليم والطبابة قديماً، والخدمات المقدمة في وكالة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطويرها، البرامج المميزة بالجمعيات الخيرية النسائية.