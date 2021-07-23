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بالفيديو.. مواطن يوثق ما فعله مستأجرين في استراحته التي استأجروها خلال أيام العيد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فوجئ مواطن بمدى الضرر الذي لحق باستراحته التي كان قد قام بتأجيرها لعدد من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المواطن في فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي :" ما أدري هم بشر ولا كائنات فضائية ما أدري حرام عليك، إنت مستأجر يوم عيد، يعني جيت تستأنس مو عشان تتعب الشباب".

ووجه صاحب الاستراحة سؤالاً للمستأجرين" :كيف تعيشون بهذه الطريقة؟"، متعجباً من كمية القمامة والمخلفات التي وجدت في ساحتها ومسبحها الذي طالته القاذورات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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