شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق ما فعله مستأجرين في استراحته التي استأجروها خلال أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فوجئ مواطن بمدى الضرر الذي لحق باستراحته التي كان قد قام بتأجيرها لعدد من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المواطن في فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي :" ما أدري هم بشر ولا كائنات فضائية ما أدري حرام عليك، إنت مستأجر يوم عيد، يعني جيت تستأنس مو عشان تتعب الشباب".

ووجه صاحب الاستراحة سؤالاً للمستأجرين" :كيف تعيشون بهذه الطريقة؟"، متعجباً من كمية القمامة والمخلفات التي وجدت في ساحتها ومسبحها الذي طالته القاذورات.