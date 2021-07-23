شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أفاعي تخرج من جحورها بعد هطول الأمطار وجريان الأودية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الأفاعي، بعد هطول الأمطار مساء أمس الخميس على منطقة جازان.

وبين الفيديو عدد كبير من الأفاعي تغطى أحد الشوارع في جازان بعد خروجها من جحورها إثر هطول الأمطار وجريان الأودية التي تعرضت لها المنطقة، وتشكل تلك الثعابين خطر داهم على أرواح المواطنين ، حيث أنهم عرضة للدغ منها

يذكر أنه هطلت أمس أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان وعموم محافظات المنطقة، سالت على أثرها عدد من الأودية.