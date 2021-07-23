استشاري: شرط واحد لاكتمال المناعة المجتمعية في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني، إن المناعة المجتمعية لا تزال ناقصة ما لم نكمل جرعتين من التطعيم.

وأضاف حلواني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نشرة التاسعة» عبر قناة «الإخبارية»، أننا لا نزال في مرحلة تذبذب، لأن التطعيمات ما زالت جرعة واحدة، وتطعيم الجرعة الثانية لا يزال ساريًّا حتى الآن، وبالتالي فالمناعة ما زالت ناقصة حتى نكمل جرعتين من التطعيم.

وتابع: إن جرعة واحدة من التطعيم كانت تعطي نسبة معينة من المناعة، وتزداد هذه النسبة مع الجرعتين، وكانت الجرعة الواحدة من أسترازينيكا تعطي مناعة تصل إلى 61% وبعد جرعتين تصل إلى 88 او 90%، وبالنسبة لـ«فايزر»، فإن جرعة واحدة تعطي وقاية تصل إلى 75%، وبعد جرعتين تصل إلى 91%، ولذلك فالمطلوب جرعتين لتحقيق المناعة.

وحول اشتراط الداخلية للتحصين من اول أغسطس المقبل، ومنعها غير المحصن من دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة، قال حلوني إن هذا القرار فعال جدا ومفيد لمنع غير المحصنين -حتى لو لم تظهر عليهم أعراض- وذلك عبر تطبيق «توكلنا»، وهذا ما يساعد على منع التجمع وعدم وجود غير المطعمين على مسافات قريبة من بعضهم البعض، مما يؤدي للحد من انتشار فيروس كورونا، منبها من أن انتشار السلالات المتحورة الآن في العالم بدأت تقلق الجميع ونحن جزء من العالم فما يصيب العالم يصيبنا.

وأشار حلواني إلى أن دراسات حديثة نشرت بالأمس فقط في الولايات المتحدة تؤكد أن كفاءة اللقاح انخفضت بالنسبة للجرعة الأولى، خاصة مع تعرض الشخص للمتحورات الجديدة من فيروس كورونا، إلى 30%، وإلى 88% من التسعينات للجرعة الثانية من لقاح فايزر، بالنسبة لأسترازينيكا تصل إلى 77%؛ ما يشير إلى مدى خطورة متحورات كورونا، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على الجرعتين.