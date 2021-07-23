تعرف على أسعار البنزين الجديدة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع سعر البنزين في مصر.

وأوصت اللجنة، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو/حزيران الماضي، التوصية بتعديل أسعار البنزين السائدة في مصر، وذلك خلال الفترة من يوليو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول 2021.



وتم تعديل سعر بيع البنزين في مصر بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، لتصبح كالتالي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.



أسباب رفع أسعار البنزين في مصر

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2021 واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد- 19) وتخفيض إنتاج النفط العالمي.

وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12% وثبات في سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%، رأت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد- 19) وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك.

قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020/ 2021، في ضوء هذه العوامل، وأوصت بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر وثبات أسعار السولار، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.



آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين في مصر

وبدأت مصر في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ عام 2019، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ونص قرار الحكومة المصرية على اجتماع لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، وحدد مجلس الوزراء الارتفاع أو الانخفاض في أسعار المواد البترولية بأن لا يتجاوز نسبة 10% صعودا أو هبوطا.

وشهد اجتماع أبريل/نيسان 2021، للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 25 قرشا للتر البنزين الواحد، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

والأسعار المتعامل بها في مصر قبل قرار اليوم، هي: 8.75 جنيه للتر البنزين 95، ونحو 7.75 جنيه للتر البنزين 92، ونحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80.

ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال 2019، اتخذت اللجنة 7 قرارات، حيث قامت بتخفيض الأسعار مرتين في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأبريل/نيسان 2020.

بينما تم تثبيت الأسعار من قبل اللجنة في 4 اجتماعات، الأول في يناير/كانون الثاني 2020، والثاني في يوليو/تموز 2020، والثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والرابع في يناير/كانون الثاني 2021.

بينما اتخذت اللجنة قرار الزيادة لمرة واحد في أبريل/نيسان 2021، بالإضافة إلى قرار اليوم الجمعة 23 يوليو/تموز 2021.