شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "المسند" يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته لطقس ‏اليوم العاشر من حالة تروية المطرية.

وتوقع الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، جنوبي منطقة الرياض وأجزاء من الربع الخالي

بالإضافة إلى أجزاء من اليمن وعمان وربما الإمارات.

‏وقال "المسند" أنه متوقع أن تتكر غزارة الأمطار في جازان كما يوم أمس أو أشد، مطالبًا بأخذ التوقعات على محمل الجد من الجهات ذات العلاقة، ‏متوقعًا أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من مناطق مكة، نجران شرقي الباحة وعسير، لافتًا إلى أنه وفقاً لحركة الشمس الظاهرية يكون ظل الأشياء باتجاه الشمال عند الزوال في مكة المكرمة، واليوم يوافق 1 الأسد 1399 هجري شمسي (هـ.ش).