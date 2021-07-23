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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.
وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".
ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.
ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.
رسميًا.. "النصر" يتعاقد مع "فونيس موري" مدافع فياريال الإسبانيمحمد السيّد الخليج 365 2021-07-23
أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.
وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".
ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.
ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
12:15 AM
أعلنت إدارة نادي النصر عن التوقيع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري مدافع فياريال الإسباني لموسمين.
وكتب حساب النادي على تويتر: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وذلك بعد شراء عقده من نادي ڤياريال الإسباني".
ووقع اللاعب عقدًا يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد.
ووقع النصر حتى الآن مع كل من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والارجنتيني فونيس موري.
، رسميًا.. "النصر" يتعاقد مع "فونيس موري" مدافع فياريال الإسباني ،
المصدر : الخليج 365
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