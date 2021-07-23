شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطرية والتقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس الأول، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان وعدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عدد من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث اطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة عادل الزائري، أن سمو أمير المنطقة وبمتابعة سمو نائبه، وجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة والمعنية للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها.

وشدد سموه على الجميع ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله-، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولا بأول بأي مستجدات.