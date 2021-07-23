شكرا لقرائتكم خبر عن 357 جولة رقابية على منشآت العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة 357 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية المتبعة. وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق مخبز آلي يعمل بدون تصاريح نظامية، وضبط 17 عاملا يعملون في أنشطة مختلفة بدون شهادات صحية، وإزالة حظيرة مواش مخالفة داخل حي سكني، إلى جانب إتلاف 3473 كجم من اللحوم مجهولة المصدر.

واصلت بلدية الشوقية الفرعية حملاتها الميدانية على الباعة المتجولين ضمن نطاقها الإشرافي، حيث أسفرت الحملات عن مصادرة 600 كجم من الخضراوات والفواكه، جرى تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها. وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة على جميع المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.