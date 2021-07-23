شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 77 ذبيحة فاسدة من المشاعر لجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت أمانة محافظة جدة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 77 ذبيحة فاسدة منقولة من المشاعر المقدسة.

واحتجزت الأمانة 19 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين، وتوزعت المضبوطات على منفذ «هدى الشام» بنطاق بلدية بريمان إذ تم رصد 9 ذبائح فاسدة، و68 ذبيحة في منفذ الكوبري الميت بنطاق بلدية الجنوب.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، أن أمانة جدة شكلت لجنة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة وذلك بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية بالتنسيق مع إدارات المسالخ والنظافة وبالتنسيق مع الدوريات الأمنية.

وأكد المطيري أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.