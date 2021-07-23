شكرا لقرائتكم خبر عن المتعجلون يغادرون المشاعر بعد طواف الوداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون مشعر منى يوم أمس الخميس بعد الزوال عقب أداء الفريضة وتوجهوا للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع آخر واجبات الحج قبيل السفر ومغادرة مكة المكرمة مباشرة.

ورمى المتعجلون الجمرات الثلاث دون حدوث أي تزاحم، مع انسيابية في كافة مراحل الحج، وغادروا المشاعر قبل غروب الشمس، فيما بقي غير المتعجلين للمبيت في مشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة.

وطواف الوداع هو آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولا يعفى منه إلا الحائض والنفساء.