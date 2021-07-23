شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية وتميز.. الانسيابية والتنظيم يبهران الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودع العديد من ضيوف الرحمن يوم أمس المشاعر المقدسة بعد أن أتموا نسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، مؤكدين أن رحلتهم هذا العام مرت بسهولة ويسر بفضل الإجراءات الوقائية واستخدام التقنية في كل مراحل تأدية النسك.

وقت قياسي

وقال الحاج طارق الحبيشي من الدمام: إن إجراءات التسجيل كانت ميسرة وسهلة وتمت في وقت قياسي، منذ انتقالي من المنطقة الشرقية مرورا بمطار جدة الذي تم استقبالنا فيه بالورود والابتسامات وصولا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف: الاهتمام الذي شهدناه في جميع النواحي والجوانب يفوق الوصف، سواء ما يتعلق بالاستقبال أو التنقلات أو السكن أو تأدية المناسك، وكان تنظيم حافلات النقل مميزا جدا إذ يستدل الحاج على موقع مخيمه في منى بواسطة لون محدد في المخيم له حافلات معينة لكل مجموعة من الحجاج وفق المخيمات.

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من جميع العاملين من كافة الجهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مراحل الحج، معبرا عن فخره الشديد بما شهده من خدمات وتسهيلات غير مسبوقة، خاصة ما يتعلق بدور رجال الأمن ووزارة الصحة ومنسوبي الحج وكافة الجهات العاملة.

إمكانات هائلة

وذكر الحاج طارق حسن من محافظة جدة أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية للتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في موسم استثنائي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على العالم أجمع مع جائحة كورونا.

وقال: كتب الله لي الحج هذا العام بعد أن تقاعدت من عملي الذي قضيت فيه 40 سنة في الخدمة، ووجدت أن هذا الوقت هو المناسب، ولله الحمد تمت الموافقة على طلبي في هذا الموسم الاستثنائي.

متابعة مستمرة

وأوضح الحاج ماجد أحمد من تبوك أنه سجل في موقع وزارة الحج لأداء فريضة الحج لهذا العام وتم قبوله ولله الحمد وعند وصوله لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة انبهر بحجم الخدمات المقدمة والتسهيلات في جميع المشاعر المقدسة، مع المتابعة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتجويد الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية وغيرها.

وتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة على كافة الجهود التي تم تسخيرها في موسم الحج لهذا العام، ولجميع من ساهم في نجاح هذا الموسم الاستثنائي.

وقال الحاج هاني عيد من مصر: أكرمني الله بالحج لهذا العام رغم العدد الكبير الذي تقدم عبر موقع وزارة الحج، وكان الحج ميسرا وسهلا بفضل الله ثم بالجهود المبذولة من القيادة الرشيدة وأبناء الوطن الذين بذلوا الكثير لراحة الحجاج والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

رحلة مبهرة

وأوضح الحاج المواطن عبدالله إبراهيم من محافظة العلا أنه قدم للحج في هذا العام الاستثنائي وأكرمه الله تعالى بأداء النسك وكانت رحلته ممتعة ومبهرة والخدمات متوافرة ورائعة، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتسخير جميع الإمكانات لنجاح موسم الحج.