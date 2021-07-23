شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير صحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطهير وتعقيم صحن المطاف، وتهيئة الأجواء لاستقبال ضيوف الرحمن، لأداء طواف الوداع، وسط أجواء روحانية تحفها الطمأنينة والسكينة.

وكثفت جهودها من خلال تطهير المسجد الحرام وتعقيمه وغسله 10 غسلات يوميا بأكثر من 4000 عامل وعاملة، وتطهير الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى - عز وجل- أن يتمم حجهم ويتقبل منهم صالح الأعمال والأقوال.