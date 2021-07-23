شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 861 وجبة مسبقة التحضير بالمخيمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة، 861 وجبة، و923 عبوّة؛ سلطات لسوء التخزين، إضافةً إلى سحب 166 عينة غذائية من وجبات الحجاج لتحليلها بمختبر السلامة الغذائية، والتأكد من جودتها وسلامتها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ونفذت الفرق الرقابية 274 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بمخيمات الحجاج ومتابعة جودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها.

وتوزَّعت الجولات الرقابية لتغطية نِطاق المشاعر المقدسة، وتم تنفيذ 159 جولة بمشعر منى، و63 جولة بمشعر عرفات، و52 جولة بمشعر مزدلفة.

وأشرف فريق الإعاشة التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية بالأمانة، على أكثر من 3 آلاف عامل، والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.