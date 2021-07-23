شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف عبوة ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 40 ألف عبوة ماء زمزم للنساء خلال أدائهن طواف الوداع أمس بالمسجد الحرام، حيث قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتقديم عددٍ من الخدمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية د.كاميليا الدعدي، أنه جرى توفير جميع الخدمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لإتمام طواف الوداع وتفويجهم إلى المطاف، وتوفير أكثر من 40 ألف عبوة ماء زمزم للنساء، إضافة إلى العربات الموجودة في جميع مداخل المسجد الحرام ومصلى الركعتين ومنطقة المسعى، ورفع مستوى عملية التعقيم والنظافة في مصلى الركعتين والمرافق النسائية، وكذلك رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأفادت بأنه جرى متابعة قياس رضا قاصدات بيت الله الحرام لتجويد الخدمات المقدمة لهن، والحمد الله الوضع يسير كما تم التخطيط له ووفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- من خلال التميز في تقديم الخدمات مع ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.