شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا حاجة لفحص أو عزل العائدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري، عدم الحاجة إلى خضوع العائدين من الحج للعزل عند عودتهم إلى أهاليهم أو إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال د. عسيري: «يسأل بعض العائدين من حج هذا العام عن الحاجة لفحوصات كوفيد أو العزل عند عودتهم إلى أهليهم».

وتابع: «بما أن جميع الحجاج والعاملين في الحج حصلوا على لقاحات كوفيد -ولله الحمد-، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر أعراض خلال الأسبوعين عقب انتهاء المناسك.. تقبل الله طاعتكم».