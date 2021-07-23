شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الشرقية الفرحة ترتسم على الوجوه بالشواطئ والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك العديد من الزوار، رغم الرطوبة العالية في الأجواء.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” فرحة الأهالي والأطفال بأجواء عيد الأضحى المبارك بالشرقية، عبر الاستمتاع بمياه البحر، والمسطحات الخضراء، والمتنزهات، ومناطق الألعاب بالواجهات البحرية. وذلك وسط وعي كامل بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» واستشعار المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف التدابير.