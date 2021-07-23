شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 100 ألف م2 حفر.. وإزالة 115 سيارة متهالكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، عن جهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري لشهر يونيو 2021، والتي شملت إصلاح 101266 مترا مربعا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة 348075 من الورود والأشجار، ومعالجة 45724 مترا طوليا من الأرصفة، ومعالجة 48 واجهة من واجهات المباني والمحلات، وإزالة 3305 أمتار من الكتابات المشوهة، وإزالة 190082 مترا مكعبا من مخلفات الردم، ومعالجة وضع 12510 حاويات نظافة، وإزالة 115 من السيارات المتهالكة والتالفة، وإزالة 1260 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة 81 من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء من مداخن التهوية، دكتات التكييف وغيرها.

وأضاف: أنجزت الأمانة صيانة 5313 حفرة من حفر الشوارع، وإزالة 315 حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا، وإصلاح 324 من اللوحات الإرشادية، وإزالة 512 لوحة دعائية مخالفة، وإزالة 109 مظلات وهناجر، ومعالجة وضع 881 من البائعين الجائلين، وإصلاح 665 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل 698405 أمتار مربعة من الحدائق وملاعب الأطفال.