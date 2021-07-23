، "الشثري": السكران يُماثل المجنون وطلاقُه غير واقع.. لهذه الأسباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذَّر من آثار تعاطي المُسكرات: التصرفات المترتبة عليها غير سوية

أفتى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بأن طلاق السكران غير واقع، موضحًا أنه غير مؤاخذ في الشريعة، مشيرًا إلى أن جماهير أهل العلم يرون أن طلاق السكران واقع.

جاء ذلك جوابًا من فضيلته عن حكم طلاق السكران، وهل يقع؟ ضمن برنامج يستفتونك على قناة الرسالة وتفصيلاً قال: "السكر حرام وشرب المسكر من المعاصي والكبائر".

ولفت إلى الآثار السلبية الصحية والاجتماعية لشرب المسكرات لأنها تجعل الإنسان يتصرف تصرفات غير مقبولة وغير مرضية وغير سوية، داعيًا في هذا الصدد الجميع لحفظ أنفسهم من هذا الداء.

وأضاف: فيما يتعلق بطلاق السكران؛ جماهير أهل العلم يرون أن طلاق السكران واقع، لأن السكر معصية فلا يصح أن تُعلّق الطاعات بالمعاصي، ولا نجعل من أسباب التخفيف الإقدام على المعصية.

وأردف الشيخ الشثري: الذي يظهر أن طلاق السّكران غير واقع؛ لأنه غير مُؤاخذ في الشريعة، وقاعدة الشريعة أن غير المؤاخذ فإنه لا عبرة بلفظه، وهكذا أيضًا إذا نظرنا في أحكام الشريعة وجدنا أنها لا تُرتّب على السُكر شيء من الأحكام، ثم السكران يُماثل المجنون في تصرفاته وأفعاله وقد جاء الشرع برفع الإثم عن المجنون فيُماثله السكران.