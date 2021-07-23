شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة جريان السيول في حي الدخل غرب الرياض، وجاء ذلك بعد هطول أمطار غزيرة بالحي.

وبدا في الفيديو الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول، حيث ظهرت السيارات تعبر الطريق ببطء بسبب المياه المتكدسة في طرقات حي الدخل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، فيما تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.