اخبار السعوديه

مغادرة 92% من الحجاج

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السفير السعودي يطمئن على صحة المصاب في المستشفى

إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا

أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن...

cc5cbde69e.jpgالرياض: معيض الرفدي
bd6caaec2e.jpg13 ذو الحجة 1442 هـ

القبض على 6 هنود جمعوا أموالا من مخالفين وحولوها للخارج

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل |92 % من الحجاج غادروا المشاعر

أكمل حجاج بيت الله الحرام أمس ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع....

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
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272 حظيرة نموذجية جديدة للأنعام في الأحساء

كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني لـ«دوت الخليج»، الانتهاء من إنشاء نحو 272 حظيرة نموذجية «جديدة» في سوق الأنعام...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
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عيد الجنوب محشوش وقديد

لعيد الأضحى في مناطق الجنوب (عسير وجازان ونجران والباحة) طقوسه الخاصة لذبح وتقسيم وطبخ لحم الأضحية. فمن توفير الحطب إلى صنع أطباق...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
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حجاج لـ «دوت الخليج»: الحج استثنائي وفريد من كل النواحي

أجمع الحجاج على ريادة المملكة العالمية في إدارة الحشود وأشادوا في حديث لـ«دوت الخليج» بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام.وأبدى الحاج...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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