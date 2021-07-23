إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن... الرياض: معيض الرفدي الرياض: معيض الرفدي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

القبض على 6 هنود جمعوا أموالا من مخالفين وحولوها للخارج صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل |92 % من الحجاج غادروا المشاعر أكمل حجاج بيت الله الحرام أمس ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع.... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> 272 حظيرة نموذجية جديدة للأنعام في الأحساء كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني لـ«دوت الخليج»، الانتهاء من إنشاء نحو 272 حظيرة نموذجية «جديدة» في سوق الأنعام... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> عيد الجنوب محشوش وقديد لعيد الأضحى في مناطق الجنوب (عسير وجازان ونجران والباحة) طقوسه الخاصة لذبح وتقسيم وطبخ لحم الأضحية. فمن توفير الحطب إلى صنع أطباق... أبها: غلا أبوشرارة أبها: غلا أبوشرارة 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> حجاج لـ «دوت الخليج»: الحج استثنائي وفريد من كل النواحي أجمع الحجاج على ريادة المملكة العالمية في إدارة الحشود وأشادوا في حديث لـ«دوت الخليج» بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام.وأبدى الحاج... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 12 ذو الحجة 1442 هـ 12 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة 92% من الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.