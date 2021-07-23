إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا

أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.

وأكدت مصادر مطلعة أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمّان والجهات الرسمية ذات العلاقة في الأردن تتابع الحادثة التي تعرض لها مواطن (18 عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في منطقة أسفل البطن، في أحد مراكز الإيواء بالأردن، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قبل أشهر.

وأضافت المصادر، أن سفارة المملكة لدى الأردن على اطلاع بالحادثة منذ وقوعها، وأوكلت محاميا لمتابعة القضية، كما أن السفارة سهلت دخول ذوي المصاب للمملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الحظر إثر جائحة كورونا، بالاضافة إلى القيام بما يلزم لعلاج المصاب، وأفادت المصادر أن المواطن أجريت له عدة عمليات ناجحة ووضعه الصحي، أصبح مطمئنًا وسيخرج من المستشفى قريبا.

وأكدت المصادر أن وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن المفلح يشرف على الحادثة بشكل مباشر، وسبق أن طلب إعادة التحقيق، والوقوف على ملابسات وحيثيات القضية بشكل دقيق، موضحا أن سفارة المملكة لدى الأردن على اطلاع بالإجراءات المتبعة وسير التحقيق. وبحسب آخر المستجدات يتلقى المواطن العلاج في المستشفى على نفقة الدولة، وهو مواطن سعودي من ذوي الإعاقة تم إلحاقه بالبعثة الدراسية الحكومية في أحد مراكز الإيواء التي اختارها ذووه، وهو مركز يخضع للمراقبة بالكاميرات التي تم الرجوع إليها في التحقيق.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري زار المواطن السعودي المبتعث، بأحد المستشفيات بالعاصمة الأردنية عمان، واطمأن على حالته الصحية، والتقى بوالدته، واستمع لشرح من الكادر الطبي المشرف على حالته. وأغلقت السلطات الأردنية مركز الإيواء إلى حين انتهاء القضية المنظورة في القضاء الأردني كما قامت بطي قيد الموظف المسؤول عن الحالة.