عاجل |92 % من الحجاج غادروا المشاعر

أكمل حجاج بيت الله الحرام أمس ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع. وتوالت الإشادات من زعماء ومنظمات دولية، بنجاح موسم الحج لهذا العام، وبالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة، التي اعتمدتها المملكة لتنظيم أعمال موسم الحج. وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» أن 92 %؜ من إجمالي الحجاج غادروا المشاعر المقدسة منوها بالاهتمام الكبير من القيادة لتقديم أرقى الخدمات لراحة ضيوف الرحمن. أرقام من الموسم 1260000 رسالة «sms» توعوية بأكثر من 10 لغات عالمية. 4000 عامل لتطهير وتعقيم صحن المطاف والحواجز المحيطة بالكعبة. 40 ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها للنساء خلال أدائهن طواف الوداع. 274 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بالمخيمات.



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